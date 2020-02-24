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بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:27 م
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زيدان
زيدان
وكالات
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سيغيب لاعب نادي ​ريال مدريد عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب احتفاله بطريقه استفزازية.

احتفل رودريجو لاعب نادي ​ريال مدريد​ ​رودريجو​ بطريقة استفزازية بعد تسجيله للهدف الثاني لفريق ريال مدريد كاستيا في مرمى نادي سان سيبستيان دي لوس ريس،قد احتفل اللاعب بطريقة مثيرة للجدل مما دفع حكم المباراة الى طرده قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

وبالتالي فان رودريجو الذي ساهم في احتلال كاستيا المركز السابع في ترتيب المجموعة الثاني من دوري الدرجة الثانية في ​الدوري الاسباني​ سيغيب عن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد مع ​برشلونة​ في الاول من مارس القادم ضمن الجولة ال 26 من عمر الدوري الإسباني.

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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد وبرشلونة دوري الدرجه الثانيه

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