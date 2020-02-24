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بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تشهد الآن عددًا من المناطق بالقاهرة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية، تحديدًا في منطقتي مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع الخامس، جاء ذلك بعد أن أعلنت الأرصاد في بيان لها مساء أمس تحذيرات عن موجه رعدية تستمر لمدة 72 ساعة، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.

وتشهد عددًا من المناطق حالة عدم الإستقرار الشديدة، تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهوريةن بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة أحيانًا يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، صباح اليوم: إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ أمس، ومستمرة حتى يوم الثلاثاء، واليوم هو ذروة موجة الطقس السيء.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري شهدت أمطارا غزيرة أمس، وامتدت الأمطار إلى عدد من المحافظات، ووصلت إلى بعض المناطق في القاهرة، ولكنها كانت أمطار خفيفة.

ونوهت بأن سقوط الأمطار مستمر اليوم، ومتوقع أن تتشكل السيول على المناطق الجبلية وفي سيناء ومنطقة خليج السويس، مناشدة المسئولين باتخاذ اللازم لمواجهة السيول.
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
بالصور.. سيول في مناطق متفرقة بالقاهرة
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الكلمات المفتاحية

القاهرة الفجر الطقس أمطار

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