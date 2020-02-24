Advertisements
Advertisements
Advertisements

المؤبد لعاطل وبراءة آخر في قتل مواطن بمدينة نصر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:30 م
Advertisements
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "يحيى. ا"، بالسجن المؤبد وبراءة "محمود. س"، في اتهامهما بقتل مواطن بمدينة نصر لسرقته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين علي مختار علي ومحمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة، عن قيام المتهمين "محمود. س"، و"يحيى. ا"، بقتل المجني عليه "عبد القادر. إ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن اتفقا على الاستيلاء على أمواله فاستدرجه الأول لمسرح الحادث منتظرا إياه الثاني في مكان بعيدا عن أعين الرقباء.

وما أن ظفر به فأشهر في وجهه أسلحة نارية طالبين إياه بإخراج ما بحوزته من أموال، فاستولى الأول على هاتف محمول ومبلع مالي 150 جنيها، كرها عنه وما أن قاومهما المجني عليه حتى أطلق الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
Advertisements

أخبار تهمك

وائل جمعة يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل القمة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ أقل من ساعتين

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الحكومة" تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ نصف ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. "الحكومة" تتدخل في أزمة مباراة القمة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

10:49 ص

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status