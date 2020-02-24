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عاجل.. الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة مباراة القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:23 م
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القمة
القمة
الفجر الرياضي
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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل الحكومة المصرية اتصالاً بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صباح اليوم الإثنين لإنهاء أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها اليوم في تمام السابعة والنصف مساءاً.

وطالب الوزير رئيس الزمالك بتهدئة الأجواء ولعب المباراة حفاظاً على شكل الرياضة المصرية وامثالاً للقانون ولائحة اتحاد الكرة.

يذكر أن مجلس ادارة نادي الزمالك أعلن بالأمس عدم خوض اللقاء والانسحاب من مسابقة الدوري المصري وذلك بسبب العقوبات التي أصدرها الاتحاد ضد القطبين على خلفية الاحداث التي تلت مباراة القمة في السوبر المصري والذي أقيم بالأمارات الخميس الماضي. 
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