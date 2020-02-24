Advertisements
Advertisements
Advertisements

من 24 إلى 29 فيفري.. تونس عاصمة تنس الطاولة الإفريقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
تحتضن قاعة رادس بداية من اليوم 24 إلى غاية 29 فيفري الجاري، منافسات تجمع أبرز لاعبي تنس الطاولة في القارة، لتكون بذلك على امتداد الاسبوع الجاري، عاصمة تنس الطاولة في القارة الافريقية.

وسيكون حفل إفتتاح الكأس الإفريقية للفردي أكابر بقاعة رادس اليوم الإثنين الساعة 16.30، وتحتضن القاعة ذاتها من 24 الى 26 فيفري الجاري، كأس افريقيا للفردي (افضل 16) بمشاركة افضل 16 لاعبة، وافضل 16 لاعب في القارة.

وتعدّ هذه المسابقة تأهلية إلى كأس العالم للكبريات، التي ستقام بتايلاند خلال شهر أكتوبر 2020، ومؤهلة لكأس العالم للأكابر التي ستقام بألمانيا خلال نفس الشهر.

وتجدر الإشارة، إلى أن قاعة رادس، ستحتضن أيضا دورة ترشيحية من 27 إلى 29 فيفري الجاري.
Advertisements

أخبار تهمك

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

منذ 33 دقيقة

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ 37 دقيقة

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعتين

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

12:26 م

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status