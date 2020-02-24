من 24 إلى 29 فيفري.. تونس عاصمة تنس الطاولة الإفريقية

تحتضن قاعة رادس بداية من اليوم 24 إلى غاية 29 فيفري الجاري، منافسات تجمع أبرز لاعبي تنس الطاولة في القارة، لتكون بذلك على امتداد الاسبوع الجاري، عاصمة تنس الطاولة في القارة الافريقية.





وسيكون حفل إفتتاح الكأس الإفريقية للفردي أكابر بقاعة رادس اليوم الإثنين الساعة 16.30، وتحتضن القاعة ذاتها من 24 الى 26 فيفري الجاري، كأس افريقيا للفردي (افضل 16) بمشاركة افضل 16 لاعبة، وافضل 16 لاعب في القارة.





وتعدّ هذه المسابقة تأهلية إلى كأس العالم للكبريات، التي ستقام بتايلاند خلال شهر أكتوبر 2020، ومؤهلة لكأس العالم للأكابر التي ستقام بألمانيا خلال نفس الشهر.





وتجدر الإشارة، إلى أن قاعة رادس، ستحتضن أيضا دورة ترشيحية من 27 إلى 29 فيفري الجاري.