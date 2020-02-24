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قبول قائمة الجريء ورفض قائمتي العوادي وسناغرية.. الجامعة توضّح

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك  »، بأن الهيئة المستقلة للانتخابات رفضت مطلب ترشح قائمتي أشرف العوادي ومحمد العربي سناغرية، مقابل قبول ترشح قائمة وديع الجريء.

واوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات، ان قائمة الجريء إستوفت لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم، فيما لم تستجب قائمتي العوادي وسناغرية لهذه الشروط.

ويذكر ان ثلاث قائمات كانت تقدمت بترشحها لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المقررة يوم 14 مارس القادم بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة قمرت، قبل ان تسقط الهيئة المستقلة للانتخابات قائمتين وتبقي على واحدة.
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