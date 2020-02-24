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رئيس البورصة: لسنا للأغنياء فقط ونسعى للوصول للمواطن العادي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:21 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك عجز كبير في المعلومات عن البورصة وأسواق المال، والبعض يعتقدون أن البورصة للأغنياء فقط، لافتا إلى أن 65% من مستثمري البورصة فوق 40 عام.

وأشار "فريد"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يسعون لإزالة الحواجز بين المواطن العادي والبورصة المصرية، مشددا على ضرورة تقييد شركات جديدة بالبورصة المصرية حتى يكون هناك فرصة أمام المستثمر للاختيار.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنهم تقدموا باقتراح لوزارة المالية حول ضريبة البورصة الجديدة، منوها بأنهم يحققون أرباح للمستثمر أعلى من البنوك في المتوسط.
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بنوك البورصة الاستثمار اخبار مصر

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