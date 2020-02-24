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وفد إندونيسي يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:17 م
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يحيى زكي
يحيى زكي
كرستينا عياد
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استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الاثنين، وفدا من سفارة دولة إندونيسيا برئاسة الملحق التجاري، إرمان آدى مويفي، والوفد المرافق له من مستشاري الشئون الاقتصادية وأعضاء الملحق التجاري بالسفارة.

وجاء ذلك بهدف مناقشة فرص التعاون وبحث فرص الاستثمار والتعرف على المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية الموجودة بها في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين.

وخلال الاجتماع، أعرب "زكي" عن سعادته باهتمام الحكومة الإندونيسية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة الانفتاح على كل العالم التي تنتهجها المنطقة وإلى موقعها الاستراتيچي وحوافزها الضريبية والجمركية.

وتم عرض فيلم ترويجي عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

من جهته أكد أرمان أدي بوروانتو مويڤتي، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات والتطلع لتواجد شركات إندونيسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أنها تتميز ببعض المميزات الحيوية، ما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها ما يجعل اقتصادها يصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

وفد أندونيسي هيئة قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية

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