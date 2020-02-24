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وزيرة التخطيط: اهتمام رئاسي بقطاع المشروعات الصغيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات الدولة المصرية، وهناك توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك.

جاء ذلك في حديثها أمام لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مؤكدة على أن المشروعات تعمل على توليد فرص عمل للشباب، وإنشاء العدالة المكانية، كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فهي ذات أبعاد متعددة الفوائد.

ولفتت إلى أنه يتم النظر لملف المشروعات على اعتبار أنه ركن من الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه وهناك محددات أساسية لوضع إستراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمت هذه الإستراتيجية بناء على تلك المحددات بالفعل.

وأكدت على أن الدولة خلال الأربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنيه، لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف أنواعها الثلاثة، وهو ما عمل على توفير مليون و200 ألف فرص عمل للشباب.

في السياق ذاته أكدت الوزيرة على أن قطاع المشروعات الصغيرة كانت أكثر المناطق الجغرافية التي حصلت عليها هي القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، أما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت أكثر المناطق التي حصلت عليها هي مناطق الصعيد، في إطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد قائلة:" 58% من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد".

وأكدت على أن المرأة المصرية حصلت على 50%من الحصة التمويلة للمشروعات المتناهية الصغر، وهذا يؤكد على دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديا وليس تحيزا لها، ولكن للإيمان بأن المرأة لا بد أن يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط بوابة الفجر الفجر الصادرات الايطالية السيسي

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