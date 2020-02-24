اختبار جدارات لمرشحي الوظائف الإدارية العليا بجامعة الإسكندرية





وجاء ذلك بهدف تطبيق أفكار الشباب الجامعي والخريجين وتنفيذها وتسويقها مع إشراك رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية لدعم هذه الأفكار مع إرساء مفهوم الملكية الفكرية لشباب الخريجين.



كما وافق المجلس على إجراء اختبار الجدارات القيادية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للوظائف الإدارية العليا ليتم اجتيازه لمعرفة القدرات القيادية تيسيرًا لاختبار الوظائف القيادية المستقبلية بالجامعة وتماشيًا مع خطة التطوير المؤسسي بالدولة.



وأكد المجلس أهمية تنفيذ الخطة التنفيذية لأنشطة مكافحة الإدمان ومكافحة التطرف الفكري خلال الفصل الدراسي الثاني وكذلك رفع الوعي المجتمعي لطلاب الجامعة في المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية باعتبارها أحد أهم المشكلات القومية الحالية.



واستعرض المجلس، أنشطة القطاع فى مختلف كليات الجامعة وما تم تنفيذه وطبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتقارير النصف سنوية للكليات، كما أكد المشاركة في مسابقة الكلية الخضراء وقيام ممثلي لجنة التقييم بزيارة ميدانية لكليات الجامعة لمراجعة ملفات المسابقة والتحكيم.



كما استعرض المجلس خطة الجامعة في المشاركة بمبادرة "اتحضر للأخضر" على مستوى الجامعة والمجتمع السكندري بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وهي المبادرة التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة الخضراء المستدامة.





ونوه المجلس بمشاركته في مسابقة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020 وضرورة ومراجعة ملفات الكليات وعقد ورش تدريبية سعيًا لاحتلال أحد المراكز المتقدمة.





وأحيط المجلس علمًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن تحديد اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وكرّم المجلس الدكتور جمال العمراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، ووكيل الكلية الأسبق تقديرا لجهده في القوافل البيطرية.





كما أحيط المجلس علمًا بتوصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول مواجهة فيروس كورونا وكذلك خطة التطوير الشاملة على كافة المستويات بالجامعات المصرية حول عدد من الملفات منها التحول الرقمي للجامعات ودعم البيئة التكنولوجية، المشاركة المجتمعية، والمساهمة في التنمية.





وكذلك تطوير المناهج واللوائح الدراسية، وتطوير نظم الامتحانات والتصحيح الإلكتروني، وكذلك توصيات لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن القواعد التنظيمية الواجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأخرى، الدورة المستندية المقدمة الخاصة بالاتفاقيات.





المجلس وافق على تدشين مبادرة "هي تستطيع" والتي تعكس دور المرأة المصرية والعربية والأفريقية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادات الشبابية لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وأحيط بقيام مركز التدريب المهني بتدريب عدد 2 من الفنيين والعمال من كل كلية ومعهد على تشغيل وصيانة المصاعد الكهربائية وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة العالين وإكسابهم المهارات المهنية.





كما استعرض المجلس تقرير عن القافلة الطبية التى توجهت إلى منطقة النوبة الشمالية (النصرة ـ قرى كلابشة وفارتكات) والمناطق الأشد احتياجًا للرعاية الصحية بأسوان فى الفترة من 26: 31 يناير 2020. ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة "لنا حبيب" المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بعنوان نحو الامتياز فى اللغويات التطبيقية: تطوير أليات تعليم اللغة الثانية فى مصر.





أيضا وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة هبه الله فاروق أبو الفضل الأستاذ المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بعنوان (التأهيل المعماري والتدريب التكاملي متعدد التخصصات الذي يركز على القياس).





كما استعرض التقرير الدوري لمشروع البحث المقدم من الدكتورة أميرة محسن حمدان الأستاذ المساعد بقسم علوم البحار بكلية العلوم بعنوان نظام متكامل للإدارة المستدامة للمياه فى مجال الزراعة.





المجلس أحيط علمًا بإطلاق النقابة العامة للتمريض "حملة التمريض" من خلال عقد المؤتمرات العلمية وعمل بانرات بأهمية دور التمريض والتعاون مع الجامعة لدعم هيئة التمريض وتوعية الطلاب، واستعرض تقارير عن عقد ندوات تعريفية عن أضرار التدخين ومخاطر الإدمان، وإقامة سوق خيري بكلية التربية النوعية.

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خلال انعقاده اليوم الاثنين، بمقر إدارة الجامعة برئاسة الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة، على تبني قطاع خدمة المجتمع إطلاق مبادرة فكرتك Call For Ideas تحت شعار "نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك".