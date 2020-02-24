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المدير الجهوي للصحة بنزرت ينفي تسجيل حالة إصابة بـ'كورونا' لدى تونسي عائد من إيطاليا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:08 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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جدّد المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني، تأكيده على عدم تسجيل أيّة حالة إصابة بفيروس « كورونا » المستجدّ سواء في ولاية بنزرت أو بقية جهات البلاد.

كما أشار في تصريح لـ(وات) إلى أن اللجنة الجهوية لليقظة والصحة ببنزرت، تواصل أعمال الرّصد والتوقي في كافة الفضاءات، وذلك في إطار بروتوكول التوقّي المعتمد مركزيا.

وأضاف أن اللجنة الجهوية لليقظة والصحة، التي تضمّ كل الأطراف والمصالح العمومية وأيضا الخاصة، تعمل أيضا إلى جانب أعمال الرصد على تنظيم أيام تحسيسية وتثقيفية لفائدة خطوط التوقي الأوّلي بالفضاءات الاستشفائية والصحية عموما، وأيضا في الموانئ وبقية الأجهزة، بالتوازي مع تفعيل برامج التثقيف الصحّي والتوعوي لعموم المواطنين بجميع فئاتهم وشرائحهم العمرية، بشأن الوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية (الڤريب).

يشار إلى أن خبرا تمّ تداوله على بعض صفحات « الفايسبوك »، حول إصابة أحد المواطنين أصيلي مدينة منزل جميل كان قد عاد من ايطاليا منذ حوالي 10 أيام.
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