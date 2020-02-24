ميسي يزين التشكيلة المثالية للجولة 25 من الدوري الإسباني

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".





الجولة شهدت انتزاع برشلونة لصدارة الترتيب بعد سقوط ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف نظيف واكتساح الفريق الكتالوني لإيبار بخماسية نظيفة.





وضم التشكيل كلًا من :-





في حراسة المرمى : فيرناندز "ليفانتي" .





في خط الدفاع : فولكوير و دياز "غرناطة" - كوندي "إشبيلية" - مونريال "ريال سوسيداد".





في خط الوسط : فيرناندو "إشبيلية" - ماتشيس "غرناطة" - خواكين "ريال بيتيس".





في خط الهجوم : ليونيل ميسي "برشلونة" - بوديمير "ريال مايوركا" - دي يونج "إشبيلية".



