نيكول سابا تهاجم وزيرة الصحة اللبنانية

قامت الفنانة نيكول سابا، بمهاجمة وزيرة الصحة اللبنانية، بعد إصدارها بيانها الأخير، وذلك من خلال حسابها الشخصى على "تويتر".



وقالت "سابا" في تغريدتها :" ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟!"



وتابعت نيكول سابا :" صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح"



و أضافت نيكول سابا من خلال تغريدتها:" ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! "



و جاء فى بيان وزيرة الصحة اللبنانية نقلاً عن LBCI Lebanon News وزير الصحة :"ندعو الشعب اللبناني إلى الثقة بالإجراءات والهلع الهستيري غير مقبول، وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها في مطار بيروت حاليًا لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار".