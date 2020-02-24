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نيكول سابا تهاجم وزيرة الصحة اللبنانية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:22 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة نيكول سابا، بمهاجمة وزيرة الصحة اللبنانية، بعد إصدارها بيانها الأخير، وذلك من خلال حسابها الشخصى على "تويتر".

وقالت "سابا" في تغريدتها :" ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟!"

وتابعت نيكول سابا :" صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح"

و أضافت نيكول سابا من خلال تغريدتها:" ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! "

و جاء فى بيان وزيرة الصحة اللبنانية نقلاً عن LBCI Lebanon News وزير الصحة :"ندعو الشعب اللبناني إلى الثقة بالإجراءات والهلع الهستيري غير مقبول، وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها في مطار بيروت حاليًا لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار".
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