عاجل.. سعر الذهب يصعد 19 جنيها للمرة الأولى في تاريخه

شهد سعر الذهب ارتفاع غير مسبوق فيث أسواق الصاغة اليوم الاقثنين 24-2-2020 ، حيث وصل ارتفاع سعر الجررام إلى نحو 19 جنيها حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 729 جنيها مقارنة بـ 710 خلال بدالية التعاملات، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أوقية الذهب إلى 1683 دولاراً .









أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 يسجل 624 جنيه.





عيار 21 يسجل 729 جنيها.





عيار 24 يسجل 833 حنيها .





الجنيه الذهب 6232 جنيها.





اوقية الذهب 1683 دولار.