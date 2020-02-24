مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر.





-كارتيرون يستقر على تشكييل الزمالك أمام الأهلي





يفكر كارتيرون، في إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين تخوفاً من تعرضهم للإصابة قبل مباراة الترجى التونسى الحاسمة في اطار منافسات الذهاب لدور الـ 8 بدورى ابطال أفريقيا و المقرر لها 28 فبراير الجارى.





ومن المؤكد سيغيب عن صفوف الزمالك كلا من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عبدالله جمعة وإمام عاشور بسبب عقوبة الإيقاف التي واجهها الأبيض بسبب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.





- تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاهلي





في حراسة المرمى: محمد عواد.





في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.





في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.





في خط الهجوم: محمد أوناجم - كابونجو كاسونجو - مصطفى فتحي.





- موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



