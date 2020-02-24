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وزيرة التخطيط: توفير 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:02 م
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وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
الفجر
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة في الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية في الدولة.

وكشفت "السعيد"، خلال حديثها في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عن أن هذا القطاع لا أستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومي، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى في الدولة.

وأكدت أن الوزارة وفرت أكثر من ٢٤ مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر ١.٢ مليون فرصة عمل.
وأكدت أن فرص العمل الخاصة مشروعات الصغيرة ذهبت بشكل كبير للقاهرة والقناة وسيناء، والمشروعات متناهية الصغر كانت للصعيد، متابعة: "٥٨٪ من إجمالي التمويل ذهب للصعيد.

وأضافت أن المرأة استفادت بنسبة ٥٠٪ من هذه الفرص، وهناك ٤٥٠٠ مجمع، الدولة صرفت عليهم لتجهيزهم بمجموعة كبيرة من المشروعات على مستوى الجمهورية.
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وزيرة التخطيط وزارة التخطيط التخطيط

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