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برلمانية تقترح بإجراء مسح طبي لطلاب المدن الجامعية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:59 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تقدمت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والصحة، لإجراء مسح طبي شامل على طلبة الجامعات المستجدين بالمدن الجامعية خلال الفصل الدراسي الثاني، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة وفحصهم طبيًا.

وقالت النائبة في بيان لها اليوم الاثنين: إن صحة أبنائنا الطلاب هي أغلى ما تملكه مصر، والصحة واحدة من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية عناية فائقة، وفي سبيل ذلك أطلق وتبنى عشرات المبادرات من أجل النهوض والارتقاء بصحة المواطن المصري، والتي تعد ركيزة أساسية في مخطط التنمية التي تنشدها الدولة المصرية، وأحد الأضلاع الرئيسية في خطة إعادة بناء الإنسان المصري.

وأشارت إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبي على الطلبة المستجدين الذين انضموا للالتحاق بالمدن الجامعية مؤخرًا، هو الحفاظ عليهم، ورصد أي حالة مصابة بأي أمراض مُعدية، وتوفير الرعاية الكاملة لأي حالة يتم رصدها مصابة بأي مرض، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكدت ضرورة التنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والطبية، وحصر الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن إجراء الفحص الطبي.
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الكلمات المفتاحية

مسح طبي طلاب الجامعات الفجر البرلمان الأمراض المعدية

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