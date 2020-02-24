بدعوة من قيس سعيّد.. أمير دولة قطرفي زيارة رسمية لتونس

بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يؤدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و 25 فيفري 2020، على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.





وتأتي هذه الزيارة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.





ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون، وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.