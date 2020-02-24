Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدعوة من قيس سعيّد.. أمير دولة قطرفي زيارة رسمية لتونس

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يؤدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و 25 فيفري 2020، على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.

وتأتي هذه الزيارة وفق بلاغ  لرئاسة الجمهورية، تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون، وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ ساعة و نصف

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

منذ نصف ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

12:26 م

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status