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طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:55 م
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فرج عامر
فرج عامر
الفجر
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تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الاثنين، بشأن انهيار العقارات في الإسكندرية.

وقال النائب - وفق بيان صحفي - إن المحافظة تشهد انهيار عقارات من وقت لآخر، يخلف في الأغلب ضحايا وربما وفيات لأشخاص لا ذنب لهم، فلا تمر فترة إلا ويحدث انهيار جديد في محافظة الإسكندرية، ويتم تعويض المتوفيين والمصابين دون جديد.

وأوضح أن غياب التخطيط العمراني والتصالح مع المخالفين أعطى شرعية للبناء المخالف الخطر في المحافظة، خاصة وأنها شهدت خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر عام 2019، انهيار لنحو 18 عقارًا في عدد من أحياء المحافظة، خصوصًا في المنتزه وكرموز وفيكتوريا والعطارين والمعمورة واللبان.

وتابع: "رغم أن الأزمة مستمرة من فترة طويلة إلا أن أجهزة الدولة المعنية لم تعمل على حل جذري لها يحفظ دماء المواطنين وأرواحهم، ومنذ أيام قليلة شهدت المحافظة انهيار عقار قديم، مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية وسط الإسكندرية".

وأكد فرج عامر، أنه اقترح تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات، تكون مهمتها فحص جميع العقارات والمنازل بمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أن الحل يكمن في إخلاء جميع العقارات القديمة الآيلة للسقوط من جميع السكان القاطنين بها مع توفير مساكن بديلة لهم، إلا أنه لا يوجد أي تنفيذ لذلك رغم الأهمية القصوى.
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