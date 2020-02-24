Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الكرة يصرف بدلات حكام مباراة القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:50 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
Advertisements
حرصت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، صرف قيمة بدلات طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية.

وحصل طاقم التحكيم اللتواني على مبلغ 4650 دولار، فور وصوله إلى القاهرة استعدادًا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت بدلات الحكام مقسمة إلى 500 دولار لحكم الساحة يوميًا لمدة 3 أيام، بجانب 350 دولار لكل من مساعديه ومثلها للحكم الرابع.


ووصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس استعدادًا لإدارة مباراة القمة بالدوري المصري.

وحرص حسام الجوهرى مسؤول العلاقات العامة للجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال طاقم التحكيم الليتواني، وإنخاء كافة إجراءات الخروج من المطار.

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الزمالك الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ نصف ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدريب الزمالك يحسم مصير القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ ساعة و نصف

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

مفاجأة.. طاقم تحكيم ليتواني يقود مباراة القمة

"جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

طاقم تحكيم القمة يصل اليوم القاهرة

الجبلاية تكشف عن عدد الحاضرين لمباراة القمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

12:26 م

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status