اتحاد الكرة يصرف بدلات حكام مباراة القمة

حرصت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، صرف قيمة بدلات طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية.



وحصل طاقم التحكيم اللتواني على مبلغ 4650 دولار، فور وصوله إلى القاهرة استعدادًا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.



وجاءت بدلات الحكام مقسمة إلى 500 دولار لحكم الساحة يوميًا لمدة 3 أيام، بجانب 350 دولار لكل من مساعديه ومثلها للحكم الرابع.





ووصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس استعدادًا لإدارة مباراة القمة بالدوري المصري.



وحرص حسام الجوهرى مسؤول العلاقات العامة للجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال طاقم التحكيم الليتواني، وإنخاء كافة إجراءات الخروج من المطار.



وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.



وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".



ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.