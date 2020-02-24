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تضم ليبيا وسوريا.. "العرب اللندنية" تكشف خارطة أردوغان الجديدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:18 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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كشف صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الاثنين، عن خارطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة، التي ضم إليها كلاً من سوريا وليبيا.

 

وقال الكاتب الإيطالي ماركو أنسالدو، المختص في الشؤون التركية، إن هدف أردوغان ضم كلتا الدولتين وجعلها أجزاء تاريخية من الدولة العثمانية.

 

وأضاف ماركو أنسالدو، أن أردوغان لم يرث من الدولة العثمانية حتى رؤيتها أو جلَدَها، بل هو اليوم فوق بركان في الشرق الأوسط.

 

وتابع أردوغان: "الغطرسة والانتهاك الممنهج للقوانين الدولية لا علاقة لهما بالعدالة واحترام قواعد اللعبة الدبلوماسية. وقد بات سيد البوسفور، الذي يملأ الدنيا صياحاً في كل منتدى دولي، محط أنظار الجميع، لكنهم ينظرون إليه بشق الأنفس"، نقلًا عن موقع 24.


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الكلمات المفتاحية

ليبيا سوريا خارطة أردوغان العرب اللندنية اردوغان

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