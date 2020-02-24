عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تفاصيل الموقف داخل فريق الكرة حاليًا بما يتعلق بمران الفريق ومباراة الأهلي ببطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم على ستاد القاهرة في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتمع مع الجهاز المعاون في غرفته قبل بداية التدريب، وتلقى مكالمة هاتفية من إدارة النادي أبلغوه فيها بعدم خوض التدريب وإلغائه تمهيدًا للمشاركة في القمة

وأشار المصدر إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني كان يستعد للتدريب بشكل طبيعي ولم تكن لديه مشكلة في الأمر لكن المكالمة جاءت له من مجلس الإدارة بعدم خوض المران.

وأبلغ كارتيرون مجلس الزمالك برفضه التام لخوض مباراة الأهلي ببطولة الدوري بسبب ترك اللاعبين للمعسكر بالأمس.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك