عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

الغى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.