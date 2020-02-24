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وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:00 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة أن تتم أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري كافة وفقًا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المعدات وتتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة على أن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري، في إطار متابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100كم، وتكلفة 5.3 مليار جنيه. 

حيث بدأت الجولة في الثامنة صباحا بتفقد المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث يجري إنشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كما تابع وزير النقل أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق. 

وأوضح الوزير: أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائري، صرح الوزير، أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج.

وأضاف أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، مضيفا أنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري
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وزير النقل كامل الوزير كامل الوزير تطوير الطريق الدائري بوابة الفجر الفجر

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