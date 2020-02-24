وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة أن تتم أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري كافة وفقًا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المعدات وتتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة على أن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

حيث بدأت الجولة في الثامنة صباحا بتفقد المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث يجري إنشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كما

حيث بدأت الجولة في الثامنة صباحا بتفقد المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث يجري إنشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كما تابع وزير النقل أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق.

وأوضح الوزير: أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.





ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.



