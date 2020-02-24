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للسائقين.. نصائح لتفادي الحوادث أثناء هطول الأمطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
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توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد بداية من اليوم طقس بارد وتكاثر للسحب، يصاحبها تساقط للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وفي هذه الأجواء تزداد مخاطر حوادث السير، ل ا على السائقين اتباع النصائح التالية وتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار:

- يجب تشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية في أقرب وقت ممكن؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في الأمام، في حين تبقى الإضاءة الخلفية مظلمة.

- يجب ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

- يجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

- عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.

- حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.

- يجب عليك القبادة بهدوء واتباع تعاليم المرور وخاصة على الطرق السريعة.
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