عاجل.. مران الزمالك يؤكد انسحاب الزمالك من القمة

علم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل نادي الزمالك، أن الفريق الأول يستعد لخوض مرانه اليوم بشكل طبيعي بعد قليل على ملعب النادى إستعدادآ لمباراة الترجى التونسى فى دورى الأبطال.





ويتواجد لاعبي الأبيض داخل النادي حالياً بعد مغادرتهم معسكر المباراة بالأمس بناء على تعليمات رئيس مجلس ادارة النادي مرتضى منصور.





يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في أكثر من مناسبة بالأمس أن مباراة القمة ستقام في موعدها اليوم الأثنين الموافق 24 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف.





ورفض مجلس ادارة نادي الزمالك خوض المباراة وقرر الانسحاب من الدوري إعتراضا على العقوبات التي تلقها الفريق على آثر الاحداث التي تلت مباراة السوبر المصري يوم الخميس الماضي والتي توج بها الأبيض على حساب الأهلي بركلات الترجيح.



