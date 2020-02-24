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بث حي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تختتم مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، الاثنين، على ملعب أنفيلد عندما يستضيف ليفربول نظيره وست هام، ويدخل الريدز المباراة متربعين على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف والذى تغلب على ليستر مساء السبت، بينما يأتى وست هام في المركز الـ18 والمؤدى إلى الهبوط برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة على قناة "beIN Sports HD2".

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة هدافى ليفربول في البريميرليج هذا الموسم كما يأتي فى المركز الرابع لترتيب الهدافين بالمسابقة حتى الآن برصيد 14 هدفاً، خلف الثنائى جيمى فاردى هداف ليستر سيتي المتصدر برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الوصيف برصيد 16 هدفا، فيما يتقاسم المركز الثالث بيير أوباميانج هداف أرسنال، ودانى إنجز هداف ساوثهامبتون برصيد 15 هدفا لكل منهما.

في الوقت نفسه، يدخل وست هام مباراة اليوم وسط أجواء متوترة رغم إقالة المدرب مانويل بيلجريني وتعيين ديفيد مويس لكنه يبقى في المركز 18 ولديه 24 نقطة فقط ويتواجد بمراكز الهبوط ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي..

راندلوف؛ أرثر ماسواكو، آرون كريسويل، أنجيلو أوجبونا، عيسى ديوب، بابلو زاباليتا؛ روبرت سنودجراس، ديكلان رايس، مارك نوبل، لانزيني؛ سيباستيان هالار

ويغيب هندرسون قائد ليفربول عن مباراة اليوم بعدما أعلن المدرب يورجن كلوب غيابه 3 أسابيع بعد إصابة تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن يبدأ الريدز مباراة اليوم بتشكيل يضم أليسون في حراسة المرمى وأمامه الرباعي روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد وفي الوسط تشامبرلين وفابينيو وفينالدوم، وفي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو.

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