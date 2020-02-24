بث مباشر لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي

بث مباشر لإستضافة ليفربول لفريق وست هام في أهم مباريات اليوم الأثنين 24-2-2020 لحساب الأسبوع الـ27، في الدوري الإنجليزي الممتاز.





المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “جوناثان موس”.





يستضيف ملعب “آنفيلد” مباراة ليفربول مع نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة 27 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويدخل ليفربول المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور وعينه على تحقيق الفوز الـ18 على التوالي والاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.





ويغرد الريدز في الصدارة برصيد 76 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل مرة وحيدة هذا الموسم مع فريق “مانشستر يونايتد“، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.





على الجانب الآخر سيسعى وست هام الفريق الضيف إلى تحقيق المفاجئة وإلحاق الهزيمة الأولى بليفربول هذا الموسم من أجل الخروج من مناطق الهبوط.





ويقبع الهامرز في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث جمع 24 نقطة فقط من 26 مباراة خاضها الفريق اللندني فقد حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مثلها وتكبد الهزيمة في 14 مناسبة.