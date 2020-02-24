وزير فرنسي: لا حاجة لإغلاق الحدود مع إيطاليا بسبب فيروس كورونا

صرح وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست جيباري، اليوم الاثنين، بأنه لا يرى حاجة لاغلاق حدود النقل بين فرنسا وإيطاليا رغم انتشار فيروس كورونا.



وأضاف: "أن إغلاق الحدود لن يكون له أي معنى، لأن تداول الفيروس لا يقتصر فقط على الحدود الإدارية".



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى أكثر من 150 حالة، مما أدى إلى مقتل ثلاث أشخاص، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وصرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الأحد، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة "مرجحة للغاية" في فرنسا وأن السلطات الصحية جاهزة في حالة حدوث وباء. مضيفًا أنه "يراقب الوضع" بشكل خاص في إيطاليا.



وقال فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "يوجد اليوم براءة اختراع مصابة واحدة في فرنسا، وموجودة في مستشفى في ليون، وحالتها الصحية ليست مثيرة للقلق. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وأضاف: "لقد تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين، باستثناء رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وقد تم شفاؤهم وليسوا معديين".



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى حوالي 80، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفع الحكومة لإغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية.



وقال أيضًا "من المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى، ونحن نستعد لذلك".



وأضاف فيران، أن عدد المختبرات في فرنسا المزودة باختبارات تشخيصية سيزداد ليصل إلى طاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميًا، مقابل 400 الآن.



