Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير فرنسي: لا حاجة لإغلاق الحدود مع إيطاليا بسبب فيروس كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست جيباري، اليوم الاثنين، بأنه لا يرى حاجة لاغلاق حدود النقل بين فرنسا وإيطاليا رغم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أن إغلاق الحدود لن يكون له أي معنى، لأن تداول الفيروس لا يقتصر فقط على الحدود الإدارية".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى أكثر من 150 حالة، مما أدى إلى مقتل ثلاث أشخاص، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الأحد، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة "مرجحة للغاية" في فرنسا وأن السلطات الصحية جاهزة في حالة حدوث وباء. مضيفًا أنه "يراقب الوضع" بشكل خاص في إيطاليا.

وقال فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "يوجد اليوم براءة اختراع مصابة واحدة في فرنسا، وموجودة في مستشفى في ليون، وحالتها الصحية ليست مثيرة للقلق. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "لقد تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين، باستثناء رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وقد تم شفاؤهم وليسوا معديين".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى حوالي 80، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفع الحكومة لإغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية.

وقال أيضًا "من المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى، ونحن نستعد لذلك".

وأضاف فيران، أن عدد المختبرات في فرنسا المزودة باختبارات تشخيصية سيزداد ليصل إلى طاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميًا، مقابل 400 الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا في ايطاليا فيروس كورونا فرنسا ايطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. تدريب الزمالك يحسم مصير القمة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ ثلث ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ربع ساعة

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعة الا ربع

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من ذروة الطقس السيء

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بعد قرار الإيقافات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها لبريطانيين

عاجل.. إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

فرنسا تستعد لمواجهة وباء فيروس كورونا

إيطاليا تعلن إلغاء مهرجان البندقية السنوي بسبب فيروس "كورونا"

إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

"كورونا" يتسبب في وقف حركة القطارات بين النمسا وإيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

11:35 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

10:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status