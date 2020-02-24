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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البطاطس 4 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 6.5 جنيهًا للكيلو، وسعر الجوافة 8 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 12 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو.

هذا وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
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فاكهة خضراوات الاسواق النائشة اﻻسعار

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