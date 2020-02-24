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ماليزيا.. خليفة مهاتير محمد: لن يتحالف مع الائتلاف الحاكم السابق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح خليفة رئيس الوزراء الماليزي السابق، المختار أنور إبراهيم، بأن مهاتير محمد، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء، لا يعتزم التعاون مع أي شخص من الائتلاف الحاكم السابق الذي هزمه في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال أنور للصحفيين بعد لقائه مع الملك، عندما سُئل عما إذا كان مهاتير مسؤولاً عن الاضطراب السياسي الحالي: "أولئك الذين من داخل حزبي وخارجه يستخدمون اسمه"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "أنور": "وكرر ما قاله لي في وقت سابق، لم يلعب أي دور فيه. لقد أوضح أنه لن يعمل مع من لهم صلة بالنظام السابق بأي حال من الأحوال".

أرسل مهاتير "94 عاما" استقالته إلى ملك البلاد، اليوم الاثنين، بعد محادثات نهاية الأسبوع بين بعض أعضاء الائتلاف الحاكم وجماعات المعارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد أنور.

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