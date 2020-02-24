أم كلثوم بتقنية الهولوجرام لأول مرة فى الأوبرا

ايماناً بأهمية مواكبة الطفرات التى حققتها التقنيات الحديثة ومخاطبة أبناء الوطن من خلالها خاصة بعد أن ظهر تأثيرها الواضح فى الحياة اليومية ، تنظم الثقافة المصرية لأول مرة فى دار الأوبرا حفلاً بتقنية الهولوجرام وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 6 مارس على المسرح الكبير تتجسد خلاله كوكب الشرق أم كلثوم لإستعادة أجواء زمن الفن الجميل .





أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أان تطويع الوسائل المتطورة يفتح افاق جديدة للإبداع المصرى العريق ، متابعة أن الحفل يأتى انطلاقا من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء والأجيال الجديدة بهدف مواجهة الإبتذال وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقى للفنون فى طريق إعادة تشكيل وعى المجتمع ، وعن اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول بروائعها المميزة قالت إن سيدة الغناء العربى أحد أهم أيقونات الطرب فى العالم العربى وتعد أعمالها نموذجاً للتفرد ولذلك ما زالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .





من جانبه أكد الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية تقديم وزير الثقافة كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح التجربة الجديدة مشيراً أنها إضافة هامة لبرنامج الأوبرا ، وأشار أن الحفل من اخراج جيهان مرسى وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وتجسد خلاله النجمتان مى فاروق وريهام عبد الحكيم شخصية أم كلثوم وقام بتصميم الديكور والإضاءة المهندسان محمود حجاج وياسر شعلان .