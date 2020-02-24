أستاذ بطب عين شمس: "ربنا حمى مصر من فيروس كورونا"

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بكلية طب عين شمس، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، يؤكد اهتمام الحكومة بصحة المصريين بشكل دوري، والإعلان عن أحدث الأخبار بمنتهى الشفافية؛ لكون هذه المعلومات هامة للعالم أجمع وليس لمصر فقط.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنت سلبية إصابة الأجنبي الموجود في مصر بفيروس كورونا، وسلبية إصابة المصريين العائدون من الصين، مشددًا على أن وزارة الصحة تتعامل بمنتهى الشفافية والاحترافية مع فيروس كورونا، معقبًا: "ربنا حمى مصر من فيروس كورونا".



