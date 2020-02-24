ريهام سعيد تطالب الدعاء لنجلها تيتو بالشفاء

طالبت الإعلامية ريهام سعيد، الدعاء لنجلها "تيتو"، وذلك بعد تعرض يده لإصابات بالغة بسبب سقوط ماء مغلي عليه.





نشرت ريهام صورى ليد نجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام على الصورة قائلة :"الحمد لله تيتو وقع عليه ماء مغلي أرجو الدعاء بالشفاء".



يُشار أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارًا في أغسطس الماضي، بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس، التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها.