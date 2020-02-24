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أول تصريحات من هيئة الدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:31 ص
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عضو هيئة الدفاع عن العشماوي
عضو هيئة الدفاع عن العشماوي
مـروة هيـكل 
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نفى خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن الضابط المفصول هشام عشماوي، تنفيذ حكم الإعدام في موكله، موضحًا أنه لم يسمع ذلك إلا من خلال وسائل إعلام عربية ومصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم إبلاغ أسرة موكله بميعاد التنفيذ.

كان مصدر أمني، نفى لـ"الفجر" تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة.

وكانت كشفت مصادر أمنية، أن الإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، مؤكدة أن طريقة تنفيذ العملية تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013.

ورجَّحت مصادر أمنية، انتماء المتهمين المطلوب القبض عليهم، والمتورطين في حادث الواحات الإرهابي، لخلايا الضابط السابق هشام العشماوي المتورط في عدد من قضايا العنف والإرهاب.
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