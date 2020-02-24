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رئيس حي الأسمرات: نصدر ملابس داخلية إلى ألمانيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات به 3 مدارس تعليم أساسي، ومدرسة أخرى ثانوي صناعي، فضلا عن وجود فصول تعليم مزدوج، كاشفا أن الحاصل على الشهادة الإعدادية من أهالي الأسمرات ولم يستكمل تعليمه وعمره لم يتجاوز 40 عام، يتم إلحاقه بمركز التدريب الحرفي ليتعلم حرفة.

وأشار "غندور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الدارس يحصل على مكافأة شهرية بحد أدنى 220 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه، منوها بأن نسبة السلوك بين أهالي حي الأسمرات كانت 5%، بينما وصلت نسبة السلوك الآن إلى 65%، معقبا: "الأطفال كانوا بيخلعوا الإنترلوك بممرات الحي، وكل أسبوع نعمل جديد، والوضع تغير الآن".

وأضاف رئيس حي الأسمرات، أنه تم توفير فرص عمل للسيدات بحي الأسمرات بالمصانع، منوها بأن يتم تصدير ملابس داخلية للأطفال إلى ألمانيا من داخل حي الأسمرات منذ 13 شهر، فضلا عن تصدير السبح، وسجاد لأمريكا.
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الكلمات المفتاحية

ملابس داخلية حي الأسمرات المانيا أخبار مصر

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