محافظ القاهرة: تسليم 105 عقد تمليك لمستثمري شق الثعبان

أنهت محافظ القاهرة، استعداداتها لتجهيز 24 عقد تمليك جديد يتم تسليمها لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميا، مع التزامهم الكامل بتطوير واجهات الوحدات "ورش ومصانع" والمداخل والأرصفة طبقاَ للنموذج المعتمد من المكتب الاستشاري لمشروع التطوير حفاظا على نسق المظهر الجمالي العام بعيدا عن العشوائية، وذلك استكمالا لما تم توزيعه من قبل من عقود تمليك نهائية موثقة للمستثمرين ليصل إجمالي حالات التقنين والعقود المسلمة حتى الآن الى 105 عقدا.





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة في هذا الملف لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان تأتي بهدف إدخالهم السريع في منظومة الاقتصاد الرسمي، التي تضم أكثر من 2800 مصنعًا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.





وأشار إلى أن القاهرة مستمرة في تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة من أراضي متعدي عليها، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظا على ممتلكاتها وصيانة المال العام وترسيخ هيبة القانون على الجميع، خاصة منطقة شق الثعبان الصناعية.

ووجه المحافظ الشكر لأصحاب الورش والمصانع التي تجاوبت مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان.