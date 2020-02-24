كوريا الجنوبية قد تنظر في ميزانية تكميلية لتفادي تأثير كورونا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي، اليوم الاثنين، أنه يجب على الحكومة البدء في مراجعة ما إذا كان ينبغي وضع ميزانية تكميلية لتفادي تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.