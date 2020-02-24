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كوريا الجنوبية قد تنظر في ميزانية تكميلية لتفادي تأثير كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي، اليوم الاثنين، أنه يجب على الحكومة البدء في مراجعة ما إذا كان ينبغي وضع ميزانية تكميلية لتفادي تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وحسب وكالة "رويترز"، قال "مون"، في اجتماع مع كبار المساعدين والخبراء الطبيين: "بالإضافة إلى نشر صندوق الطوارئ بسرعة، يجب على الحكومة مراجعة صياغة ميزانية تكميلية بعد تنسيقها مع البرلمان".


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