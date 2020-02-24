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برلماني إيراني يتهم السلطات بإخفاء حجم انتشار فيروس كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:16 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، في بيان لها، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

 

 كما أعلن متحدث باسم البرلمان الإيراني، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، متهمًا السلطات بإخفاء حجم انتشار فيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق قررت السلطات الإيرانية، إغلاق الجامعات في طهران وعددا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة.

 

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