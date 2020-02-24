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الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس الأحد وتستمر حتى الغد، وكان هناك تساقط للأمطار على أغلب مدن شمال البلاد، مع غياب أشعة الشمس.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار وزيادة غزارة الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري، تمتد متوسطة لغزيرة ورعدية على القاهرة ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، مع تساقط أمطار غزيرة على المدن المطلة على خليج السويس، وقد تمتد أمطار متوسطة الشدة على جنوب مصر. 

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن فرص تساقط أمطار غزيرة تنحصر غدًا على مناطق من سيناء، وقد تصل للسيول بمناطق من سيناء ومدن القناة والمدن المطلة على خليج السويس، منوهًا بأن هناك انخفاض في درجات الحرارة ذروته اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 15-16 درجة، وتعود غدًا لـ 18 درجة، على أن نشهد استقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من فجر الأربعاء المقبل.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الأرصاد الأحوال الجوية

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