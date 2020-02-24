الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس الأحد وتستمر حتى الغد، وكان هناك تساقط للأمطار على أغلب مدن شمال البلاد، مع غياب أشعة الشمس.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار وزيادة غزارة الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري، تمتد متوسطة لغزيرة ورعدية على القاهرة ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، مع تساقط أمطار غزيرة على المدن المطلة على خليج السويس، وقد تمتد أمطار متوسطة الشدة على جنوب مصر.



