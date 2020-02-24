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مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 1.37% خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:14 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية ،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.37% خاسرا 109.37 نقطة ليصل إلى مستوى 7873.58 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.39% خاسرا 108.75 نقطة ليصل إلى مستوى 7704.89 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية علي عدد 34.8 مليون سهم بقيمة 879.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 175 شركة.

 
وتراجع 21 قطاعا بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والرعاية الصحية بنسبة 0.65%.

 
وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق الأسهم السعودية ، بنمو نسبته 4.59%، ثم شاكر بنسبة 2.36%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 1.93%، فيما جاء سهم "كهرباء السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.81%، ثم أسمنت حائل بنسبة 2.62%، ثم الكثيرى بنسبة 2.34%. 
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