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رئيس جامعة الأزهر يحذر طلاب التربية العسكرية من حروب الجيل الرابع

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:16 ص
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، دورات التربية العسكرية التي تنظمها الجامعة لطلابها بهدف تنمية مهاراتهم في شتى المجالات.

وحذر رئيس الجامعة، أبنائه من الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، على منصات "التدمير الاجتماعي"، -حسب قوله- موضحا أن الكل يعرف حروب الجيل الرابع والخامس وهي تسعى لتدمير الأوطان، لذا عليكم أن تتصدوا لهؤلاء الذين يسعون للنيل من وحدة الوطن.

ونصح رئيس الجامعة، طلاب وطالبات جامعة الأزهر، بأن يكونوا أدوات خير دائما لنفع أنفسهم ومجتمعهم، وأن يبذلوا الجهد في التصدي للشائعات ودعوات الفرقة والتخريب.

وأعلن أن دورات التربية العسكرية تجري على مدار سنوات الدراسة وليس فيها إلزام في وقت محدد، وأنه جارٍ الآن تجهيز بنية تحتية رياضية في الجامعة لخدمة الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة سعت خلال الفترة الماضية لتزويد الجامعة بعدد من الكافتيريات، خدمة للطلاب والطالبات، ومن جهة أخرى فإن عائد هذه الكافتيريات يعود إلى صندوق الخدمات الطلابية.

وشرح رئيس الجامعة، فلسفة بعض القرارات ومنها إعلان نتيجة كل فصل دراسي على حدة، وأن معظم نتائج الكليات تم إعلانها بالفعل، أما بعض الكليات التي يكون فيها عدد الطلاب كثير فجارٍ العمل على قدم وساق في الكنترولات للانتهاء منها وإعلانها خلال الأيام المقبلة.

وفي ختام لقائه مع طلاب التربية العسكرية، أكد "المحرصاوي" أن الجامعة بتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعمل ليل نهار من أجل مستقبل أفضل لطلابها في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.
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الكلمات المفتاحية

طلاب التربية العسكرية رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر المحرصاوي

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