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برشلونة مهدد بفقدان نجميه أمام نابولي
الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:14 ص
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علي نبوي
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يخشى فريق برشلونة من فقدان الثنائي سيميدو وسيرجيو بوسكيتس في مواجهة نابولي بإياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويملك كلا من سيميدو وبوسكيتس بطاقتين صفراويتين في رصيده وفي حالة حصول أي منهما على البطاقة الصفراء في مباراة الغد سيغيب عن مواجهة الإياب والتي ستقام على كامب نو.
ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي في العاشرة من مساء غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويملك كلا من سيميدو وبوسكيتس بطاقتين صفراويتين في رصيده وفي حالة حصول أي منهما على البطاقة الصفراء في مباراة الغد سيغيب عن مواجهة الإياب والتي ستقام على كامب نو.
ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي في العاشرة من مساء غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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