تأجيل أولى جلسات طعن متهمي "فض رابعة" لـ9 مارس





كما شمل الحكم: حمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبدالهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج، إسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي.





وشم الحكم: إسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد نجم، وحذيفة الجندي، وأحمد الطرابهي، ومحمد صبحي أمين، وأبو القاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزي أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى عبد ربه، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان طنطاوي، ومحمد عبدالحي الفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم عطية".



والمتهمون الصادر بحقهم حكم غيابي، هم، "عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وسلامة محمد طايل، وهادي عبدالخالق، ومحمد مصطفى كامل، غريب مسعود، وعاصم محمد عرب، وأنس عامر، وعمار مصطفى أبو النور، وعمر صلاح حسين، وشفيق سعد، وعبدالرحمن الأعصر، وإبراهيم محمد بهجت أحمد، وخالد محمود عز الرجال".



وأيضا، "ماجد عبده عبدالمنعم الشافعي، وعمرو علي إبراهيم محمد، ومحمد إبراهيم محمد سيد، وعمرو جمال محمد عمران، ونبوي نبوي محمد المليجي، ومحمد حسن حسين، وعماد مهدي عبدالنبي المغربي، ومحمد شعراوي عطية عباس، ومحمد علي بسيوني، وأحمد عاطف فاروق، وعبد الله أحمد السيد محمد، ومحمد عبدالمعبود إبراهيم، ومصطفى أحمد مصطفى السيد، ومحمد السيد محمد أحمد، وإسماعيل محمد رشوان، وياسين إمام محمد سليمان".



كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، و10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، و5 سنوات على المصور الصحفي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 متهمين لوفاتهم داخل السجن، و10 سنوات على 32 متهما حدث "طفل" في القضية.



كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 364 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والمشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 9 مارس؛ للاطلاع.وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 8 سبتمبر 2018، حكمها على 739 متهم بارتكاب جرائم التجمهر خلال اعتصام رابعة العدوية.وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 متهما صدر الحكم عليهم "حضوريا"، وأيضا 31 متهما صدر عليهم الحكم "غيابيا".والمتهمون الصادر بحقهم حكم حضوري، هم: "عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبدالعال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني.