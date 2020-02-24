الجيش الليبي يرصد شحنة أسلحة تركية عبر ميناء مصراتة

رصد الجيش الوطني الليبي، وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ميناء مصراتة، في اختراق علني للهدنة، وفقاً لما ذكرته قناة "218" الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان إن شحنة الأسلحة والمعدات عسكرية، وصلت من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة الغربية.

وأضاف البيان: "تؤكد وحدات الاستطلاع والاستخبارات وصول اسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الارهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية، وذلك في اختراق واضح للهدنة".

وتابع: "يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة وقواتنا لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة".

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، إن "الجيش قتل 16 جندياً تركياً في ليبيا".