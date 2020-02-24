مسلسل بخط اليد الحلقة 35.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل بخط اليد الحلقة 35، ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث تشهد الحلقة 35 أحداثا مثيرة، نظرا لأن المسلسل ناقش قضايا مختلفة أهمها دور الأم في حياة أطفالها، ودور المرأة في حياة زوجها





مواعيد عرض مسلسل بخط اليد الحلقة 35 والقنوات الناقلة

يتم عرض مشلشل بخط اليد الحلقة 35 على قنوات dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8:00 م، وتتم الإعادة في تمام الساعة 12:30 ظهرا.





مسلسل بخط اليد الحلقة 35.. تفاصيل