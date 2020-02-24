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مسلسل بخط اليد الحلقة 35.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
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مسلسل بخط اليد الحلقة 35، ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث تشهد الحلقة 35 أحداثا مثيرة، نظرا لأن المسلسل ناقش قضايا مختلفة أهمها دور الأم في حياة أطفالها، ودور المرأة في حياة زوجها

مواعيد عرض مسلسل بخط اليد الحلقة 35 والقنوات الناقلة
يتم عرض مشلشل بخط اليد الحلقة 35 على قنوات dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8:00 م،  وتتم الإعادة في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

مسلسل بخط اليد الحلقة 35.. تفاصيل 
تدور ـأحداث مسلسل بخط اليد الحلقة 35 باعتراف يوسف لدليلة بأن العلاقة التي تربطهما هي علاقة إخوة لا أكثر، وأنه يحبها مثل شقيقته تماما، كما تحاول صفاء قدر الإمكان أن تكون متماسكة خاصة بعد ترك دليلة المنزل، وتذهب للعيش مع يوسف وأولاده، وتتعرض صفاء لمشاكل صحية تجعل يوسف يحاول انقاذها ولكنه يقع في مشاكل هو الأخر.
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