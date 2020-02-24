عاجل.. تنفيذ الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، قررت إحالة أوراق الإرهابي هشام عشماوي، و36 آخرين من أصل 208 متهمن من تنظيم "بيت المقدس"، إلى المفتي بتهمة ارتكاب 54 جريمة.





وتضمنت الجرائم، اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.



والمتهمون المحالون للمفتي هم: توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغني، هشام على العشماوي، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمري محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى و وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحي.



وضمت الأسماء المحالة للمفتي: عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هاني إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجي سعد، عادل محمود البيلي، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقي، فؤاد إبراهيم فهمي، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين علي، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.



وقبل النطق بقرار الإحالة، وجه المستشار حسن فريد، كلمة قائلا: أتوجه بكلماتي إلى الشعب المصري العظيم، وضمير المحكمة يئن ويعتصر من فرط الحزن والألم والآسى من جرائم المتهمين، فقد ثبت للمحكمة على وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس ارتكبوا 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر الحبيبة المحاولة زعزعة استقرار البلاد وضرب الوحدة الوطنية.



واستكمل رئيس المحكمة: الولاء للوطن والانتماء لأرضه هو أروع الصفات التي يتصف بها كل إنسان محب وهو شعور فطري عميق يربط الإنسان بوطنه الذي ولد علي أرضة وتنسم هواءه وتغذى من نبته وشرب من نيلة وشب وترعرع بين أهلة وعشيرته وتلقي العلم في محرابه، وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلى معتقد يرسخ في وجدانه وإلى سلوكه وعمله يستهدف بة الدفاع عن أرضة والحفاظ على أمنه وصيانة حرماته ومقدساته.



ووجه رئيس المحكمة كلمته لأهل الشهداء قائلا: يا أهل شهداء مصر لا تخافوا ولا تحزنوا فهم أحياء في الفردوس الأعلى عند ربهم يرزقون هنيئا لكم يوم يشفع لكم الشهيد يوم القيامة.



وتابع: المتهمون قتلوا الضابط محمد مبروك السيد خطاب بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا مصطفى ربيع محمد المنشاوي.





وأورد أنهم قتلوا أحمد يوسف، ومحمد علي، فردي شرطة قائمين بخدمة نقطة النزهة الجديدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا هاني إبراهيم جاد الله فرد شرطة القائم على خدمة الارتكاز الأمني بالطريق الدئري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.



واستطرد: المتهمون قتلوا محمد سمير محمد محمد السيد لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم أشرف مسيحية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم نبيل فهمي ومحمد إبراهيم علي وسمير، وفهمي عازر وكاميليا حلمي عطية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بخمسة كيلو جرام من مادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وشرعوا في قتل اللواء هشام عصمت حسن بمدرية أمن القاهرة.



وواصل: قام المتهمون بتفجير مديرية أمن القاهرة بمادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن الدقهلية بمادة "التي أن تي" شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن جنوب سيناء، وأتلفوا مبني كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بمنطقة الوراق، وخربوا أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية والمملوكة لجهاز للشرطة.





وأردف أن المتهمين سرقوا السيارات الكثيرة من أفراد الشعب بالإكراه بحيازتهم أسلحة آلية نارية، وسرقوا صناديق بجهاز الصراف الآلي لبنك الإسكندرية فرع القنطرة وسيارة نقل أموال مكتب بريد الإسماعيلية، وأتلفوا مساجد يوسف أغا والسلطان شاة ومسجد الصالح، وخربوا مبنى معسكر الأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية وكذا مركز شرطة أبو صوير.





واستكمل أنهم خربوا مبنى محكمة المنصورة والجهاز المركزي للمحاسبات ومقر مباحث التهرب الضريبي ومقر رئاسة مركز طلخا ومركز شرطة طلخا والمصرف المتحد ومسرح المنصورة القومي والهيئة المصرية العامة لمشروع الصرف الصحي ونادي قضاة المنصورة والتطبيقين والمعلمين والتجاريين، وخربوا مبني محكمة الطور واستراحة مطار طور سيناء ومركز التدريب المهني ومكتب تشغيل طور سيناء ونادي ضباط الشرطة بطور سيناء وقسم الجوازات ومركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.





ونوه بأنهم خربوا معسكر قوات الأمن بالسويس، وخربوا أحدي الهوائيات الخاصة بمحطة الأقمار الصناعية بالمعادي، وضربوا السفن المارة بقناة السويس بالآر بي جي، وسرقوا المبالغ النقدية المعهود الي مكتب بريد العزب بالمطرية بالإكراه.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.



وضمت الـ54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.



نفذت السلطات المعنية، صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي.