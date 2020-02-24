جلسة المستهل : المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.49%





أخبار البورصة المصرية





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي أثر الخبر السلبي بسهم مصر الجديدة التي أعلنت عن عدم تقدم أحد لعقد الإدارة ضمن خطة التطوير المعلمه سابقاً و عليه دخلت المؤشرات و الأسهم في حاله من البيع العشوائي، مع ارتفاع بقيم التداولات لتسجل 136 مليون جنيه حتي الأن.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 13620 نقطة،

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل مستوى 1252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1357 نقطة.









أخبار البورصة المصرية الأحد 24-2-2020





وأنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أمس أولى تداولات الأسبوع مجتمعة بالمنطقة الحمراء بإستثناء المؤشر السبعينى متساوى الاوزان الذى انهى على ارتفاع طفيف بـنسبة 0.01% عند مستوي 1256.16 نقطة ، و انهى الرئيسى على تراجع بـنسبة 0.24% عند مستوي 13688 نقطة بعد ان قلص كافة مكاسبه الصباحية و انتقل للمنطقة الحمراء قبيل نهاية الجلسة بمبيعات من المؤسسات المحلية و العربية على معظم الأسهم القائدة ، و الذى جاء بقيم تداول لازالت منخفضة سجلت 361 مليون جنيه بمخطط سيولة 42.57% للشراء .









وإتجه المستثمرون المصريون و الاجانب بالبورصة المصرية للشراء بصافى 25.493.764 مليون و 5.851.077 مليون جنيه على التوالى مقابل مبيعات العرب بصافى 31.344.842 مليون جنيه ، بالتداول على 169 ورقة مالية ربحت منها 55 ورقة و تراجعت 78 ورقة فبما ظلت على ثبات 36 ورقة مالية دون تغيير ، ليفقد رأس المال السوقى 1.5مليار جنيه من رصيده مسجلا 694.126 مليار جنيه.