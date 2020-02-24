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ووهان: إلغاء إعلان تخفيف القيود المفروضة على السفر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت حكومة ووهان المحلية، اليوم الاثنين، أن الإعلان عن أن مدينة ووهان الصينية ستخفف بعض القيود المفروضة على السفر وتسمح لبعض الأشخاص بالمغادرة صدر دون تصريح وتم إلغاؤه.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت المدينة التي تعتبر مركزه لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، إنها ستستمر في فرض ضوابط صارمة على حدودها للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأضافت، أنها وبخت الأشخاص المسؤولين عن الإعلان السابق بأنه سيتم السماح للأشخاص الأصحاء بالمغادرة إذا كانت لديهم أعمال حيوية.

وجاء الإعلان السابق وسط علامات على أن انتشار الفيروس في الصين يتباطأ، حيث أبلغت أكثر من 20 ولاية على مستوى المقاطعات عن وجود إصابات جديدة يوم الأحد وخفضت عدة مناطق مستويات الاستجابة للطوارئ.

ووهان، حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ، كان قيد الإغلاق لمدة شهر. وقد أبلغ عن 348 إصابة جديدة يوم الأحد، و 131 حالة وفاة.

شهدت المدينة وحدها تراكم عدد حالات الإصابة البالغة 46،607 حالة، أي ما يقرب من 60٪ من الإجمالي الوطني في الصين.
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