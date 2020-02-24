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المرصد السوري يعلن إصابة جنود أتراك في قصف على إدلب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:37 ص
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قوات تركية
قوات تركية
وكالات
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أصيب عدد من الجنود الأتراك، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلاً عسكرياً تركيًا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا، بحسب المرصد السوري.

                                                        

وكانت تركيا قد أعلنت إرسال آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.

 

وأعلنت تركيا مقتل 16 جنديًا، منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا.

 

ورصد المرصد السوري، قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

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الكلمات المفتاحية

قوات تركية قصف ادلب جبل الزاوية المرصد السوري

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